Mehr als 100 Filialen will die Postbank bis Ende des Jahres schließen. Jeder Mitarbeiter soll weiter beschäftigt werden.

Die Postbank will bis Ende des Jahres jede zehnte ihrer rund 1000 Filialen schließen. "Am Ende werden es deutlich über 100 in diesem Jahr sein", sagte Postbank-Vorstandsmitglied Susanne Klöß der "Bild am Sonntag". Auf einer internen Streichliste, auf die sich ...

