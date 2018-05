Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Tomorrow Focus -2,11% auf 3,245, davor 8 Tage im Plus (17,97% Zuwachs von 2,81 auf 3,31), Folli Follie +8,03% auf 7,4, davor 6 Tage im Minus (-25,95% Verlust von 9,25 auf 6,85), Acuity Brands -0,49% auf 118,16, davor 5 Tage im Plus (4,6% Zuwachs von 113,52 auf 118,74), TUI AG -0,97% auf 20,46, davor 5 Tage im Plus (4,69% Zuwachs von 19,73 auf 20,66), AT&S +3,22% auf 18,58, davor 5 Tage im Minus (-14,29% Verlust von 21 auf 18), Verbio -0,48% auf 4,558, davor 4 Tage im Plus (14,1% Zuwachs von 4,01 auf 4,58), Apache Corp. -0,23% auf 43,91, davor 4 Tage im Plus (6,28% Zuwachs von 41,41 auf 44,01), Cree -0,45% auf 44,35, davor 4 Tage im Plus (5,87% Zuwachs von 42,08 auf 44,55), Hanwha Q Cells 0% auf 7,64, davor 4 Tage im Plus (10,4% Zuwachs von 6,92 auf...

