Die EU will den Iran überzeugen, das Atomabkommen weiter umzusetzen. Doch in der iranischen Führung wachsen Zweifel. Die Bevölkerung spürt die Folgen.

Als erster ranghoher westlicher Politiker ist EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete nach Teheran geeilt, um Irans Führung im Streit um den von Donald Trump gecancelte Atomdeal am Leben zu halten. "Wir haben die klare Nachricht an unsere iranischen Freunde gesandt, dass wenn sie am Atomabkommen festhalten, Europa dies auch tun wird", sagte der spanische EU-Kommissar nach Treffen mit ranghohen Ministern in der iranischen Hauptstadt.

Den von US-Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigte Nuklearvertrag der fünf UN-Vetomächte sowie Deutschlands ausgehandelte Vertrag zu erhalten, sei "fundamental für den Frieden in der Region". Doch schon nach dem ersten Treffen mit dem Chef von Irans Atomprogramm-Chef, Ali Akbar Salehi, wurde klar, dass in Teheran die Skeptiker die Oberhand gewinnen: Salehi drohte im Beisein Canetes mit der Wiederaufnahme der durch den Atomdeal weitgehend verbotenen Unrananreicherung, sollte die EU nicht wirtschaftliche Vorteile aus dem Abkommen für sein Land sicherstellen können, sagte Salehi.

Das Spaltmaterial werden dann nicht mehr wie bisher in geringen Mengen und auf 3,67 Prozent angereichert, sondern möglicherweise auf 20 Prozent - womit der Iran dann wieder näher an eine Atombombe käme. "Der Ball ist in ihrem Feld", sagte Salehi an die Europäer gerichtet, um dann hinzuzufügen: "Ich hoffe, ihre Bemühungen werden Erfolg haben." Schließlich wolle er den Tag gar nicht erleben, an dem Iran wieder auf Atomkurs gehe.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das sehen indes immer weniger Iraner so. "Wir werden um die Früchte aus dem Atomdeal betrogen", schimpfe ein Teppichhändler auf Teherans großem Basar - dort wo die Macht der Basaris so groß ist, dass die Händler zusammen mit Revolutionsführer Chomenei 1979 den Schah von Persien stürzten. "Sehen sie", sagte der Mann mit grauem Bart und müden Augen, "kein Mensch kauft. Alle haben Angst was nun wird."

Anders bei den Gold- und Schmuckhändlern auf dem Basar: Hier drücken sich Frauen die Nasen an den Schaufenstern platt, kommen mit ihren Männern zum Einkaufen. "Wegen dem Ramadan ist natürlich weniger los", berichtet ein Schmuckverkäufer. "Doch in den Wochen zuvor wurde uns die Bude eingerannt." Denn die Landeswährung Rial stürzte ab, die Nachfrage nach Gold und Devisen boomte.

Während Canete und Salehi sprachen, setzte der Sprecher von Irans Atombehörde den Europäern eine Frist bis zum 8. August: Bis dahin solle es "Garantien" geben, dass die EU sich den von den USA verhängten neuen Sanktionen nicht beuge. Es gebe "eindeutige Schwierigkeiten mit den Sanktionen", musste Canete allerdings einräumen.

Denn kurz vor der Reise des EU-Energiekommissars nach Teheran hatte der französische Ölkonzern Total mitgeteilt, aus dem fünf ...

