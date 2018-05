Braucht die Musikwelt einen weiteren Streamingdienst? YouTube Music geht am Dienstag in den USA an den Start und bietet Zugang zu Songs und Musikvideos.

Musik ist groß auf YouTube: Über 1 Milliarde Menschen besuchen die Onlineplattform jeden Monat für Musik. Nun will die Google-Tochter einen Schritt weiter gehen und auch im Musikstreaming-Markt durchstarten - wo sich bereites andere Unternehmen tummeln. Anfang April war der weltgrößte Anbieter Spotify aus Schweden an die New Yorker Börse gegangen. Auch Technologieriesen wie Amazon und Apple mischen im Geschäft mit.

Ab Dienstag soll das Streaming-Angebot YouTube Music nun in den USA, Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea an den Start gehen, teilte die Google-Tochter mit. Was setzt den neuen Musik-Dienst von der Konkurrenz ab? Die wichtigsten Punkte zu YouTube Music im Überblick:

Was ist YouTube Music?

Ein neuer Musikstreaming-Service von Google, der Zugang zu Songs und Musikvideos bieten wird.

Hat Google nicht bereits einen Musik-Streaming-Dienst?

Doch: Google Play Music. Den bisherigen Streaming-Dienst Google Play Music gibt es weiter, seine Abo-Kunden bekommen auch automatisch die Premium-Version von YouTube Music.

Was ist der Unterschied zwischen YouTube Music und Google Play Music?

YouTube Music soll verschiedene Musik-Bibliotheken bieten. Der Abonnent bekommt nicht nur offizielle Songs, sondern auch Remixe, Cover-Versionen, Live-Versionen und Parodien von YouTube-Hosts sowie Werke von Nachwuchsmusikern, die keine Plattenverträge haben - und natürlich Videos. Neben einer werbefinanzierten Gratis-Variante gibt es ein Abo-Modell ohne Anzeigen, das auch Downloads erlaubt.

Welche speziellen Funktionen hat YouTube Music?

