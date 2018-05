Bundesaußenminister Maas versucht, das Atomabkommen trotz des Ausstiegs der USA zu retten. Beim G20-Treffen in Argentinien hofft er auf Verbündete.

Zum Auftakt des G20-Treffens in Buenos Aires hat Bundesaußenminister Heiko Maas sich erneut für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran stark gemacht. "Es aufzugeben bedeutet, sich in eine völlig ungewisse Zukunft zu begeben, was die Frage der Nuklearwaffen im Iran angeht", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend nach seiner Ankunft in der argentinischen Hauptstadt. "Dabei geht es gar nicht so sehr um den Iran, sondern es geht um unsere eigenen originären Sicherheitsinteressen, die deutschen, aber auch die europäischen."

Das G20-Treffen der führenden Wirtschaftsmächte der Welt findet ohne den neuen US-Außenminister Mike Pompeo statt, der in Washington bleibt und dort am Montag eine Grundsatzrede zur Iran-Strategie der USA hält. In Buenos Aires lässt er sich von seinem Vize John Sullivan vertreten. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte kurzfristig ab. Außerdem fehlen die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und der französische Außenminister Jean-Yves ...

