Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat nicht mehr viele Unterstützer. Aber ausgerechnet auf Verdi-Chef Frank Bsirske kann er sich verlassen.

Bei der Sitzung am Sonntagnachmittag ist der Widerstand groß. Aufsichtsratschef Paul Achleitner will den Vorstandsvorsitzenden John Cryan ablösen, doch einige Mitglieder des Deutsche-Bank-Kontrollgremiums wollen den Plan nicht abnicken. Sie haben Fragen, würden gerne wissen, ob es auch anders geht. Da springt ein Kontrolleur Achleitner energisch bei. Man solle sich jetzt nicht mit derlei Details aufhalten, lässt Verdi-Chef Frank Bsirske wissen. Es gehe schließlich um die Zukunft der Bank. Das dramatische Treffen im April ist nicht die erste Gelegenheit, bei der der Verdi-Chef zugunsten Achleitners interveniert. Bsirske zählt zu den engsten Verbündeten des Aufsichtsratschefs, neben ihm ist er die eindeutig dominierende Kraft im Kontrollgremium. Sein Einfluss gefällt nicht jedem. Kritiker monieren, dass er ungewöhnlich viele Entscheidungen durchdrückt, die in erster Linie Verdi nutzen. Aber nicht unbedingt der Bank.

Verbündete kann Achleitner gut gebrauchen. Denn es sind nicht mehr viele da. Aktionäre machen ihn für den anhaltenden Misserfolg der Bank verantwortlich, auf der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag werden sie ihr Missfallen erneut zum Ausdruck bringen. Ein Stimmrechtsberater empfiehlt sogar, dem Aufsichtsrat die Entlastung zu verweigern. Größere Folgen wird das nicht haben. Denn etliche Investoren sind immer noch von Achleitners Wirken überzeugt, und selbst kritische Aktionäre wollen ihn schon deshalb nicht ablösen, weil ihnen kein besserer Kandidat einfällt. Der Österreicher mag angeschlagen sein. Bis auf Weiteres scheint er jedoch alternativlos.

Dabei hat sein Rückhalt auch im Kontrollgremium gelitten. Wegen der fehlenden Fortschritte bei der Sanierung der Bank, ihrer zweifelhaften Strategie und der hohen Fluktuation im Vorstand sind selbst einst loyale Kontrolleure skeptisch geworden. Getreue wie der Vertreter des Großaktionärs Katar und E.On-Chef Johannes Teyssen, der das Gremium nun verlässt, haben Achleitner stets gestützt. Auch Nachrücker wie der frühere Bank-of-America-Chef John Thain dürften sich kaum als Gegner positionieren.

