21. Mai 2018 - 08:55 Uhr - Am letzten Freitag drehte der Bitcoin am Widerstand von 7.900 USD und hat seitdem 600 USD gut gemacht. Das Volumen macht mir etwas Sorgen. Der Bitcoin hat seine Chance genutzt und über das Wochenende ordentlich Boden gut gemacht. Dabei ist er aus dem Falling Wedge nach oben ausgebrochen. Hier stimmten Theorie und Praxis mal überein. Zu sehen in grün auf dem logarithmischen 2-Stunden-Chart rechts im Bild. Aktuell bildet er eine Flag aus, die (wiederum theoretisch betrachtet) ...

