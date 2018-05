BMW hat in der vergangenen Woche einen unglaublichen Absturz hingelegt. Am Freitag ging es für die Aktie um fast 5 % nach unten. In einer Woche verlor die Aktie gegen den allgemeinen Trend daher -4 %. In einem Monat ist das Ergebnis mit -2 % auch wieder negativ. Damit ist die Rekordfahrt für das Erste abgeblasen. Die Aktie hatte sich aufgemacht, das bisherige 2-Jahres-Hoch 96,12 Euro vom 22. Januar 2018 wieder zu erobern. Dabei ist sie nun gescheitert. Nach unten allerdings ist sie noch bei 83,90 ... (Frank Holbaum)

