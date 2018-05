Steinhoff hat zum Ende der vergangenen Handelswoche für eine Überraschung gesorgt. Immerhin konnte die Aktie in einem Zug bis zu gut 6 % aufsatteln. Das sind mächtige Gewinne - bei allen anderen Unternehmen jedenfalls. Tatsächlich aber hat sich für diese Aktie wenig geändert. Im Einzelnen: Die Aktie hat in einer Woche dennoch 1,5 % abgegeben und bestätigte damit den Abwärtstrend. In zwei Wochen ging es um annähernd 8 % nach unten und in einem Monat um mehr als 30 %. All dies zeigt nur Eines: ... (Frank Holbaum)

