ProSienbeSat.1 ist in der abgelaufenen Woche noch einmal schwächer geworden. Die Aktie bewegt sich jetzt aus Sicht der charttechnischen Analysten wieder auf eine gefährliche Untergrenze zu, die einen massiven Kurssturz andeuten kann. Ob sich der Wert schnell erholen kann, steht nach Meinung der Experten in den "Sternen". Konkret: Die Aktie verlor binnen Wochenfrist satte gut 6 %. Damit summiert sich der Verlust innerhalb von zwei Wochen gar auf über 10 %. Die Aktie ist damit zurück in der Zone ... (Frank Holbaum)

