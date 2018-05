Volkswagen hat im Wochenverlauf etwas zugelegt. Die Nachrichtenflut war nicht sonderlich beeindruckend, es dreht sich vieles um das Branchenproblem "Dieselaffäre" und das Dieselverbot. Doch die politische Stimmung könnte täuschen, weil noch keine Fahrverbote direkt drohen - entscheidend ist derzeit, was der Markt sagt. Die Aktie bleibt im charttechnischen Aufwärtstrend und konnte immerhin in der abgelaufenen Woche ein kleines Plus von gut 1 % hinlegen. Auch dies dürfte den Wert künftig beflügeln, ... (Frank Holbaum)

