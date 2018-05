Aurelius konnte in der abgelaufenen Woche die Kritiker wieder überzeugen. Auch wenn es am Freitag um mehr als 2 % nach unten ging, sieht es für den Wert relativ zufriedenstellen aus, was die kurzfristigen Aussichten auf neue Rekorde betrifft. Langfristig ist der charttechnische Aufwärtstrend ohnehin sehr stark. Im Detail: Der Wert hat zuletzt seit Anfang April einen massiven Aufschwung nach oben erfahren. Vorher war die Aktie zwar im charttechnischen Aufwärtstrend, hatte allerdings Tempo eingebüßt. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...