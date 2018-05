Die Aktie von Alibaba ist in den vergangenen Handelssitzungen erneut sehr viel stärker geworden. Der Wert schnellt inzwischen nicht nur auf neue Rekordhochs nach oben, sondern hat auch die Gelegenheit, jetzt einen rasanten Ausbruch hinzulegen, meinen die charttechnischen Analysten. Im Detail: In der vergangenen Woche ging es für den Titel um einige Euro nach oben auf ein neues Rekordhoch bei 167,19 Euro. Dieses wurde am 17. Mai 2018 markiert. Damit sollte das Ende der Fahnenstange aber nicht ... (Frank Holbaum)

