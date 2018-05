Geely hat in der abgelaufenen Woche nicht gerade für einen sensationellen, aber immerhin für einen beachtlichen Spurt nach oben gesorgt. Immerhin ging es für die Aktie um 1 % nach oben. Damit sind die Werte in zwei Wochen um 10 % nach oben geklettert, womit sich der bisherige Aufwärtstrend der jüngeren Zeit bestätigte. Die Aktie klopft wieder an früheren Tops an und hat nur noch die Hürde bei 2,50 Euro vor sich, die jetzt überwunden werden muss. Dabei hat der Wert genügend Tempo, um möglicherweise ... (Frank Holbaum)

