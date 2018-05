Tesla hat am Freitag deutlich nachgegeben. Es ging um etwa 4 % nach unten. Damit ist das Wochenergebnis auf ein Ergebnis von -9 % nach unten gestürzt. Viel zu viel, um noch von einem soliden Aufwärtstrend sprechen zu können. Chartanalysten verweisen also darauf, dass sich die Gefahr sinkender Notierungen drastisch erhöht hat. Die Aktie befindet sich auf dem Weg zu den alten 1-Jahres-Tiefs bei 2,09 Euro vom 28. März 2018. Dies ist noch nicht in Stein gemeißelt, da der Wert noch ein ordentliches ... (Frank Holbaum)

