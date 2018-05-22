GOLDMAN SENKT KPN AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 2,70 (3,10) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 847 (834) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 20,40 (21,20) CHF - 'NEUTRAL'JPM HEBT ANGLO AMERICAN, MELROSE, EDF AUF 'EUROPEAN BEST EQUITY IDEAS'JPM STREICHT SANTANDER, ST GOBAIN, VODAFONE , ENGIE, GLENCORE VON 'EUR. EQ IDEAS'RBC HEBT AB INBEV AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 78 (77) EUR BARCLAYS BELÄSST BMW AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 116 EURBARCLAYS BELÄSST DEUTSCHE POST AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 45 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 33,50 (32,40) EUR - 'BUY'BERENBERG BELÄSST VAPIANO AUF 'BUY' - ZIEL 29 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR...Den vollständigen Artikel lesen ...