Die Norsk Hydro Aktie hat sich seit dem herben Absturz, der zu Beginn des aktuellen Jahres begann, in den vergangenen acht Wochen um ca. 14,5 % erholen können. Dabei hat sie in der letzten Woche bereits das zweite Mal die erste Korrekturtrendlinie getestet, schloss jedoch unterhalb der Trendlinie die Woche ab, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Sollte diese Trendlinie in der jetzigen Woche überschritten werden können, dürfte es womöglich erstmals das Ende des Korrekturtrends signalisieren. ... (Kai Rademacher)

