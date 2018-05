22.05.2018 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung die Funktionsperiode von Finanzvorstand Reinhard Florey (52) um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Diese Verlängerungsoption war im ursprünglichen Vertrag vorgesehen. Reinhard Florey ist seit 1. Juli 2016 Finanzvorstand der OMV. Reinhard Florey absolvierte sein Studium an der technischen Universität Graz im Bereich Maschinenbau und Wirtschaft parallel zu seinem Musikstudium an der Akademie der bildenden Künste....

