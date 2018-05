FRANKFURT (Dow Jones)--Der Ticketing- und Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim steigt mit einer Übernahme in den spanischen Live-Entertainment-Markt ein. Das MDAX-Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben 63,5 Prozent am spanischen Konzert- und Festival-Veranstalter Doctor Music. Finanzielle Details nannte CTS Eventim nicht. Die Transaktion, die rechtlich die beiden Gesellschaften Big Tours S.L. sowie In Cow We Trust S.L. umfasst, ist laut CTS bereits vollzogen und folgt auf eine Serie von vier Akquisitionen, die seit Mitte September in Italien getätigt wurden. In Spanien ist CTS Eventim bereits Eigentümer von entradas.com, einem der führenden Ticketing-Anbieter des Landes.

May 22, 2018 05:12 ET (09:12 GMT)

