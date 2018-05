Giuseppe Conte soll nächster italienischer Premierminister werden DE30 zieht sich nach starker Eröffnung von der Widerstandszone zurück China könnte seine Kfz-Importzölle senken, deutsche Autobauer im Plus

Zusammenfassung:Die gestrigen Kursgewinne an der Wall Street haben sich nicht in einer optimistischen asiatischen Sitzung niedergeschlagen. Die Indizes der Region schlossen ihren Handel am Dienstag in der Verlustzone. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gab hierbei um 0,7% nach. Der japanische Nikkei (JAP225) performte mit einem Rückgang von 0,15% etwas besser. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird nur minimal tiefer gehandelt. Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag höher eröffnet, der DE30 weist hierbei den größten Anstieg auf. Die Entwicklung des deutschen Leitindex könnte auf eine verzögerte Reaktion auf die gestrigen Gewinne in Europa zurückgeführt werden (Börsen blieben gestern feiertagsbedingt geschlossen). Banken und Autohersteller gehören zu den größten Gewinnern, während Bergbauunternehmen nach der Eröffnung die größten Verluste verzeichneten. Nach der ersten Handelsstunde gewinnt der DE30 0,15% an Wert, der französische CAC 40 (FRA40) 0,07% und der britische FTSE 100 (UK100) 0,22%. Da beim Brexit das Thema Zollunion weiterhin ungelöst bleibt, geht einigen britischen Abgeordneten die Geduld aus. Laut der Sunday Times bereiten sich einige Konservative auf Neuwahlen vor, die ...

