Argentinische Banco Masventas erlaubt Kunden grenzüberschreitende Zahlungen in Bitcoin Einige Analysen deuten darauf hin, dass das Bitcoin-Netzwerk bis Ende des Jahres so viel Strom verbrauchen könnte, wie ganz Österreich Nobelpreisträger Robert Shiller sagt, Bitcoin könnte ein weiteres gescheitertes Währungsexperiment sein

Zusammenfassung:Argentinien sucht verzweifelt nach Möglichkeiten, seine Währungskrise zu beenden. Es wird jedoch nicht erwartet, dass diese bald zu Ende gehen wird. In den letzten Monaten hat der argentinische Peso gegenüber dem US-Dollar mehr als 17% eingebüßt. Als Reaktion auf diese Entwicklung hob die Zentralbank die Zinssätze von unter 30% auf ein beispielloses Niveau von 40% an. Gleichzeitig lag die Inflationsrate bei über 25%, was die Probleme verdeutlicht, mit denen sich das südamerikanische Land derzeit auseinandersetzen muss. Ein solches Umfeld scheint andere Zahlungsformen wie Kryptowährungen zu fördern, daher überrascht der jüngste Schritt einer argentinischen Bank nicht: Die Banco Masventas hat Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass sie ihren Kunden ermöglichen wird, Bitcoin als Option für grenzüberschreitende Zahlungen zu wählen. Die Option ist möglich geworden, seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...