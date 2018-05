Nasdaq-100 - Noch keine Entscheidung

Bastian Galuschka,

Der Nasdaq-100 Index pendelt seit einigen Tagen seitwärts. Anders als der Dow Jones Industrial Average markierten die Techs gestern kein neues Rallyhoch, womit die technische Ausgangslage nahezu unverändert bleibt.

Die Käufer dürften einen weiteren Versuch unternehmen, den Widerstand bei 6.957 Punkten zu erreichen. Etabliert sich der Index darüber, wäre eine kurzfristige Bodenbildung gelungen und der Widerstandsbereich um 7.000 Punkte würde in Reichweite rücken. Das Idealziel auf der Oberseite lautet weiterhin 7.020 Punkte, wo es noch ein Gap im Chart zu schließen gilt.

Bleibt der Nasdaq-100 Index dagegen erneut unter 6.957 Punkten hängen, wird ein weiterer Rücksetzer an die Unterstützung bei 6.850 Punkten denkbar. Unterhalb dieser Marke dürfte der Index in den Supportbereich um 6.800 Punkte eintauchen, wo inzwischen auch der EMA200 Stunde verläuft. Ein Abpraller in dieser Zone hin zur Oberseite ist wahrscheinlich.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2018 - 21.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 21.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

