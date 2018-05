Alibaba konnte im Verlauf des Dienstags erneut eine starke Signatur am Markt hinterlassen. Der Wert schoss auf das nächste Allzeithoch nach oben und hat damit aus charttechnischer Sicht nun beste Aussichten.

Im Einzelnen: Der Wert hat damit keine Hürden mehr vor sich, die in den kommenden Wochen überwunden werden müssten. Das bedeutet wiederum, dass nun auch 200 Euro als nächstes Kursziel in Betracht kommen. Nach unten ist die Aktie in Höhe von 165 Euro bereits gut geschützt. Darunter ... (Frank Holbaum)

