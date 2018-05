Mercedes will ab der Saison 2019/20 in die Formel E eingreifen und hat hierfür nun einen prominenten Partner parat. Wie Daimler am Dienstag bekannt gab, habe man mit Deutschlands führendem Anbieter von Unternehmenssoftware, SAP, eine Kooperation geschlossen, um nächstes Jahr den etablierten Konkurrenten in der ersten vollelektrischen Rennserie Paroli zu bieten.

SAP-Technologien im Fokus

Konkret solle das neue "Mercedes EQ Formel E Team" gemeinsam mit dem Walldorfer Konzern "innovative ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...