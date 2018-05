Kennen Sie Paul Singer? Paul Elliott Singer, wie er mit vollem Namen heißt, ist Gründer und CEO des Hedgefonds Elliott Management Corporation. Und über eben diesen will der Spross einer jüdischen New Yorker Apotheker-Familie nun bei Industriekonzern ThyssenKrupp einsteigen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg heute unter Berufung von mit der Sache betrauten Personen verlauten ließ. Die ThyssenKrupp-Aktie stieg daraufhin am frühen Nachmittag um mehr als 6% auf gut 23 Euro. Welche Ereignisse und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...