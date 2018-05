Und immer noch kämpft die Commerzbank-Aktie mit der 10-Euro-Marke. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen - am letzten Handelstag vor dem Pfingst-Wochenende hatte sich die Aktie im Xetra-Handel mit einem Minus von ca. 1,8% auf 10,126 Euro ins Wochenende verabschiedet. Intraday hatte sich die Marke von 10 Euro "glatt" als Support erwiesen. Aber wird das in der neuen Handelswoche ebenso gelten? Das ist natürlich die Frage! Auf 12-Monat-Sicht weist die Aktie übrigens derzeit noch ein Plus von ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...