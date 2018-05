Wels (awp) - Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries führt eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10 zu 1 durch. Dadurch sinkt die Anzahl der ausgegebenen Aktien von 225 Millionen auf rund 22,5 Millionen Stück. Wie die an der SIX kotierte KTM Industries am Dienstagabend mitteilt, ist der 24. Mai 2018 der letzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...