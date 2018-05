Tesla war am Dienstag erneut in die Kritik geraten. So gab es Experten, die in aller Öffentlichkeit Stellung bezogen und Tesla größere Schwierigkeiten bescheinigten. Charttechniker indes sind hier positiver gestimmt. Immerhin war die Aktie zuletzt auf dem Weg der Erholung.

Am Dienstag konnte allerdings die Untergrenze von 240 Euro im charttechnischen Abwärtstrend nicht verteidigt werden, die Aktie verlor nach einem guten Tagesauftakt leicht an Wert. Schafft die Aktie in den kommenden Tagen ... (Frank Holbaum)

