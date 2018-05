Nach etwa 40 Minuten zitierte die Linke Gabriele Zimmer aus Goethes "Zauberlehrling" - und lieferte damit den anschaulichsten Beweis, dass die europäischen Politiker am Dienstagabend eine enorme Chance vertan haben.

Mark Zuckerberg, Gründer und Chef des sozialen Netzwerkes Facebook, war nach Brüssel gekommen, um sich den Fragen des EU-Parlaments zu stellen. Er hatte sogar eingewilligt, dass die Anhörung eben nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet - sondern im Netz übertragen werden kann.

In Zeiten, in denen die Welt ebenso wie die Wirtschaft immer unübersichtlicher werden und mehr und mehr Menschen zweifeln, dass Politiker diese überhaupt noch lenken können, hatten die EU-Politiker damit eine seltene Gelegenheit: Sie konnten ihren Wählern ebenso wie der ganzen Welt zeigen, dass Brüssel mehr ist als ein zerstrittener und viel zu lahmer Haufen. Dass ein Parlament die Sorgen seiner Bürger ernst nimmt - und den selbsternannten Herrscher über das Facebook-Reich dafür in die Mangel nimmt.

Leider haben sie diese Gelegenheit verstreichen lassen - und viele ihrer Bürger bitter enttäuscht.

Dabei haben die Politiker durchaus die richtigen Fragen gestellt. Sie haben sich dabei als weitaus ...

