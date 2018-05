Der deutsche Aktienindex DAX hat die nächste signifikante Marke erreicht und notiert nun oberhalb von 13.000 Punkten. Auch andere Indizes wie der TecDax, MDax, SDax, S&P 500 etc. konnten weiter zulegen. Momentan läuft es gut an den Börsen.

Zumindest in Europa sind die anhaltenden Niedrigzinsen sicherlich mitverantwortlich für die stabilen Aufwärtsbewegungen der Aktienkurse. Auf Unternehmensseite ist das Geld so billig wie nie und auf Investorenseite mangelt es an nennenswerten Alternativen. ... (Johannes Weber)

