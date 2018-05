Gestern zeigte sich der Primärmarkt von seiner aktiven Seite. Tennet platzierte EUR 1,25 Mrd. in Form einer Green Bond Dualtranche (A: EUR 500 Mio., 10J, MS+45 BP; B: EUR 750 Mio. 16J, MS+62 BP). Eine Vierfachtranche wurde von Deutsche Telekom platziert (A: EUR 450 Mio., 3mE+35 BP, 4J; B: EUR 500 Mio., MS+35 BP, 4J; C: EUR 1 Mrd., MS +63 BP, 7J; D: EUR 1 Mrd., MS+90 BP, 11J). Darüber hinaus kündigten einige Emittenten potenzielle Emissionen an. So etwa Innogy SE (EUR Dualtranche mit Laufzeit von 4,5 und 8 Jahre), Whirlpool (EUR, Fixzins, 10J) und Mitsubishi Financial Group (EUR 5J Floater und/oder 10J Fixzins Senior unsecured Bond). Eine Vielzahl an...

