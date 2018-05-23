ALPHAVALUE SENKT SANOFI AUF 'ADD' (BUY)CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 2950 (2840) PENCE - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 18,50 (16,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 3800 (3750) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 9,30 (9,50) EUR - 'BUY'HSBC SENKT IAG PENCE AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 590 (570) PENCEHSBC SENKT IBERDROLA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6,80 (7,30) EURJPMORGAN NIMMT CRH MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 37 EUR BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DT TELEKOM AUF 15,85 (15,60) EUR - 'MARKET-PERFORM' LAMPE SENKT TAG IMMOBILIEN AUF 'HALTEN' (KAUFEN) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG...Den vollständigen Artikel lesen ...