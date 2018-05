Barrick Gold hat am Dienstag einen weiteren Schritt in Richtung Aufwärtstrend geschafft. Die Aktie näherte sich mit einem Plus von mehr als 1,3 % nun einer wichtigen charttechnischen Obergrenze und könnte dabei in den kommenden Wochen zu einem Überraschungsgast auf der Gewinnerliste werden. 14 Euro sind möglich, meinen Chartanalysten. Denn: Die Aktie befindet sich im kurzfristigen Erholungsmodus und ist dabei auf dem Weg, die nächste Hürde bei 12 Euro anzupeilen. Die Erholung war bislang schon ... (Moritz von Betzenstein)

