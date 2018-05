Britische Inflationsdaten könnten Unterstützung für Pfund bieten DoE-Bericht sollte Rückgang aufweisen, Brent mit Test der 80,50 USD? FOMC-Protokoll wird am Abend veröffentlicht, USD daher im Fokus

Zusammenfassung:Der "Super Mittwoch" ist endlich da. Im Gegensatz zu Montag und Dienstag ist der heutige Tag prall gefüllt mit erstklassigen makroökonomischen Daten. Der Marathon beginnt mit den Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, denen kurz darauf die Inflationsdaten aus Großbritannien folgen. Am Nachmittag erhalten wir dann die EMIs aus den USA sowie den wöchentlichen DoE-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen. Am Abend wird außerdem das Sitzungsprotokoll vom letzten FOMC-Treffen veröffentlicht. Händler sollten den ganzen Tag über vorsichtig bleiben, da heute mit einer erhöhten Volatilität an den Märkten zu rechnen ist. 10:00 Uhr | Eurozone, Einkaufsmanagerindizes (Mai): Nach einem großartigen Jahr 2017 für die europäische Wirtschaft schien sich niemand über die Verschlechterung der EMIs im Frühjahr 2018 zu ärgern. Die Märkte gingen davon aus, dass es sich nur um eine gesunde Korrektur handelt, da die Indizes weiter auf hohen Niveaus blieben. Im Laufe des Jahres wurde jedoch ein Bild einer sich abschwächenden Eurozone gezeichnet. Da die jüngsten Daten einen kleinen Anstieg verzeichneten, ...

