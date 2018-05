Bei der Hauptversammlung des Spezialchemiekonzerns Evonik konzentriert sich der Chef, Christian Kullman, in seiner Rede auf den Umbau - und den Dank an den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Werner Müller.

Evonik-Chef Christian Kullmann will den Spezialchemiekonzern weiter umbauen. Er werde den "Weg des aktiven Managements unseres Konzernportfolios weiter beschreiten", sagte er am Mittwoch bei der Hauptversammlung in Essen. Evonik war in den vergangenen Jahren auf Einkaufstour. Aktuell sucht er auch mit Hilfe der Investmentbank Barclays ...

