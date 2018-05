Die Verwiegung frischer und gefrosteter Lebensmittel birgt immer die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt. Auch wenn die eingesetzten Mehrkopfwaagen meist über die entsprechenden IP-Wasserschutz-Zertifizierungen verfügen, gibt es Schwachstellen. So können lose befestigte Bauteile, versehentlich offen stehende Klappen oder defekte Sperrluftsysteme schon in kurzer Zeit fatale Auswirkungen haben. Ishida bietet jetzt eine zuverlässige Lösung für dieses Problem. Dazu werden Nässe- und Temperatursensoren an drei neuralgischen Stellen der Mehrkopfwaage integriert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...