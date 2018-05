Starke Rückgänge an den europäischen Aktienmärkten DE30 unterschreitet den kurzfristigen Aufwärtstrendkanal Deutsche Bank (DBK.DE) poliert Deutsche Postbank zur Ergebnissteigerung auf

Zusammenfassung:Die drei großen Indizes der Wall Street schlossen gestern den Handel mit Verlusten ab. Dies schien auch bei der asiatischen Sitzung den Ton anzugeben, da bei meisten wichtigen Indizes aus der Region Rückgänge zu beobachten waren. Der japanische Nikkei (JAP225) verlor aufgrund der JPY-Aufwertung 1,16% an Wert. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) gab um 0,16% nach und Chinas Hang Seng (CHNComp) sogar um fast 2%. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch weitgehend tiefer. Alle 19 Branchenindizes des STOXX Europe 600 waren in den ersten Handelminuten rückläufig, wobei Raffinerien und Bergbauunternehmen am schlechtesten abschnitten. Nahrungsmittelunternehmen waren die größten Gewinner, da deren Indizes nur knapp unterhalb der gestrigen Schlusskurse notierten. Die vorläufigen EMI-Werte aus den großen Volkswirtschaften der Eurozone wurden bereits am Morgen veröffentlicht. Der französische EMI zum verarbeitenden Gewerbe legte fast 1,5 Punkte zu, während der EMI für den Dienstleistungssektor einen deutlichen Rückgang aufwies. Bei den deutschen Werten waren bei beiden Messwerten starke Rückgänge ...

