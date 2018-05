STERN IMMOBILIEN AG schließt Privatplatzierung der Anleihe 18/23 erfolgreich ab DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien STERN IMMOBILIEN AG schließt Privatplatzierung der Anleihe 18/23 erfolgreich ab 23.05.2018 / 12:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STERN IMMOBILIEN AG schließt Privatplatzierung der Anleihe 18/23 erfolgreich ab Anleihe 13/18 plangemäß zurückgezahlt am 23. Mai 2018 Grünwald, 23. Mai 2018 - Die STERN IMMOBILIEN AG, ein aktiver Immobilienmanager und Objektveredler, hat die Privatplatzierung einer besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Das aktuelle Emissionsvolumen der 6,25 % STERN IMMOBILIEN AG Anleihe 18/23 beträgt über 9 Mio. Euro. Damit hat die STERN IMMOBILIEN AG ihr Zielvolumen bei der Anleihe erreicht. Investoren, die zuvor in der Anleihe 13/18 bereits investiert waren, haben die Möglichkeit zur Neuinvestition genutzt. Zudem konnten Anleihen neu platziert werden, die zu einem Mittelzufluss bei der STERN IMMOBILIEN AG von knapp 3 Mio. Euro führen. Die zufließenden Mittel sollen für den weiteren Ausbau des Immobilienbestandes genutzt werden. Das noch nicht emittierte Volumen steht zudem opportunistisch für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios zur Verfügung. Die STERN IMMOBILIEN AG Anleihe 13/18 wurde plangemäß am heutigen 23. Mai 2018 zurückgezahlt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS unterstützt die Transaktion als Ankerinvestor. Die KFM Deutsche Mittelstand AG stuft die Anleihe in ihrem KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer als attraktiv mit 4 von 5 möglichen Sternen ein. Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt morgen, den 24. Mai 2018. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitete die Transaktion als Lead Arranger. Iram Kamal, Mitglied des Vorstands der STERN IMMOBILIEN AG, erläutert: "Wir befinden uns permanent in Gesprächen hinsichtlich weiterer Immobilieninvestments. Die neue Anleihe ist ein Baustein der Finanzierung und bietet uns die Möglichkeit, flexibel Opportunitäten zu nutzen." Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: edicto GmbH Dr. Sönke Knop Tel.: +49 - (0)69 - 905505-51 E-Mail: stern@edicto.de Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum München, Kitzbühel und Umgebung, Istanbul und Klausenburg. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung und der anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und einem hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Gesellschaft ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: [1]www.stern-immobilien.com. 1. http://www.stern-immobilien.com/ Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Mitteilung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: STERN IMMOBILIEN AG Nördliche Münchner Str. 31 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 96991812 Fax: +49 - (0)89 - 69388870 E-Mail: info@stern-immobilien.com Internet: www.stern-immobilien.com ISIN: DE000A13SSX4, DE000A1TM8Z7 WKN: A13SSX, A1TM8Z Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 688691 23.05.2018

