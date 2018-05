Diese Woche könnte es bei der Deutschen Telekom interessant werden: Am Donnerstag und Freitag (= 24./25. Mai) veranstaltet das Unternehmen seinen "Kapitalmarkttag" in Bonn. Um was es dabei gehen soll, ist durchaus interessant. Denn niemand geringeres als der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom - Tim Höttges - soll da laut Plan die "neue mittelfristige Strategie und den finanziellen Ausblick" des Unternehmens vorstellen. Der Blick auf die Agenda zeigt, dass es Präsentationen zu diversen ... (Peter Niedermeyer)

