"Vertrauen ist unabdingbar, und seit nahezu einem Jahrzehnt hat das Cisco Security and Trust Office viele ähnliche Prinzipien wie die der Charter of Trust zur Grundlage des Unternehmens gemacht", sagte John N. Stewart, SVP und Chief Security and Trust Officer von Cisco, anlässlich der Unterzeichnung des Charter-Dokuments auf der National Infrastructure Week in Washington. "Wir sind überzeugt, dass unser Beitritt zur Charter of Trust und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche dazu beitragen werden, diese Ziele schneller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...