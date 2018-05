In Sachen Lufthansa Dividende zeigte sich die größte europäische Airline zuletzt als vergleichsweise geizig. So gab es für das Jahr 2017 lediglich 0,80 Euro je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 11,4 Prozent entspricht. Damit erreicht die Lufthansa nur das untere Ende der angepeilten 10 bis 25 Prozent für die Dividende. Dank stark steigender Gewinne ist es trotzdem ein großer Sprung im Vergleich zum Vorjahr, wo nur 0,50 Euro je Aktie gezahlt wurden. Die Anleger werden also fraglos am Erfolg ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...