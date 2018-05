Der Euro hat sich am Mittwochnachmittag weiter rund um die Marke von 1,17 US-Dollar bewegt. Kurz nach 16.00 Uhr wurde er knapp darüber bei 1,1702 Dollar gehandelt.Die Anleger am Devisenmarkt warten auf das am Abend anstehende Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die Mitschrift sei vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...