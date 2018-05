Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat jetzt die Heidelberg Digital Unit (HDU) gestartet. Exklusiver Partner dabei sei die auf das "Internet of Things" (IoT) spezialisierte iQ! GmbH mit Sitz in München, wie das Unternehmen mitteilt. Diese habe nun die Aufgabe, die unterschiedlichen Vertriebskanäle von Heidelberg in einem Kanal zu bündeln, zu harmonisieren und aufeinander abzustimmen. Man fühle sich laut Mitteilung damit auf Kurs "das führende digitale Ökosystem der Printmedien-Industrie zu etablieren".

