Tagesausblick für 24.5.: DAX taucht unter 13.000. Lufthansa und Salzgitter im Fokus!

Schwache Wirtschaftszahlen aus Deutschland, die Angst vor einer Schuldenpolitik der neuen italienischen Regierung und die Ungewissheit im Handelskonflikt von China und den USA verunsicherten die Anleger heute. Dies spiegelte sich zum einen an einem Anstieg der erwarteten Schwankungen (unter anderem abzulesen am VDAX new) und dem deutlichen Rückgang der Renditen langfristiger Staatsanleihen zu beobachten.

Morgen stehen einige wichtige Wirtschaftsdaten zur Bekanntgabe an. Bei den Einzelwerten könnte sich der Fokus auf die Deutsche Bank und Salzgitter richten.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Bank plant einem Beitrag im Wall Street Journal zufolge den Abbau von 10.000 Stellen. Eine Stellungnahme gab es derweil nicht. Allerdings gab die Aktie weniger nach als der Gesamtmarkt. Die Deutsche Lufthansa sackte auf EUR 24 ab. Hält die Unterstützung oder dreht die Aktie nun kräftig ab? Zalando bekräftigte auf der heutigen Hauptversammlung die Pläne in diesem Jahr in zwei weitere europäische Länder zu expandieren und die Partnerschaft mit H&M und Inditex auszubauen. Neue Impulse konnte diese Meldunge dem Titel heute jedoch nicht geben.

Morgen laden Deutsche Bank, Salzgitter und SMA Solar zur Hauptversammlung. Die Deutsche Telekom lädt zudem zum Kapitalmarkttag.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Juni

Deutschland - BIP Q1, detailliertes Ergebnis

Europa - EZB veröffentlicht Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 25.-26. April

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 19. Mai

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.000/13.040/13.180/13.250/13.390 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.820/12.930 Punkte

Der DAX brach heute nach unten aus dem seit Anfang April gebildeten Aufwärtstrend aus. Dabei tauchte der Index auch unter 13.000 Punkte. Unterstützung fand der Index zunächst im Bereich von 12.930 Punkten. Viele Investoren werden jedoch mit einem Einstieg noch zögern und einen Ausbruch über 13.040 Punkte abwarten. Kippt der Index hingegen unter 12.930 Punkt droht eine Konsolidierung bis in den Bereich von 12.820 Punkten.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2018 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.05.2013 - 23.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

