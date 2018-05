Bald gilt eine neue Datenschutzregelung in der EU - und viele US-Konzerne wollen sie trickreich umgehen. Ausgerechnet Apple scheint jedoch keine Probleme mit der DSGVO zu haben. Was dahintersteckt.

Wer Geräte des US-Technikunternehmens Apple nutzt, kann künftig einsehen, welche seiner Daten der Konzern speichert. Am Mittwoch hat Apple ein neues Online-Portal freigeschaltet, über das Kunden die Daten verwalten könne, die mit ihrem Konto verknüpft sind. Über die Internetseite "Daten und Datenschutz" können sich Verbraucher zudem Kopien der zu ihrer Apple-ID hinterlegten Daten anfordern. Sie können zudem einzelne Einträge berichtigen, der Kontozugriff deaktivieren oder ganz löschen. Damit will Apple den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) genügen, die an diesem Freitag (25. Mai) in Kraft tritt. Für die neue Rechtslage sieht sich der kalifornische Tech-Konzern perfekt gerüstet, die Regeln umzusetzen sei kein Problem. Weil Datenschutz schon lange einen großen Stellenwert habe, habe Apple bis zum Stichdatum so gut wie keine Anpassungen der eigenen Geschäftsbedingungen vornehmen müssen.

Mit der Möglichkeit, Nutzerkonten vorübergehend stillzulegen, reagiert das Unternehmen auf die Vorgabe, dass Kunden einschränken können, wie ihre Daten verarbeitet werden. Apple verwende dann die gespeicherten Daten in diesem Zeitraum auch nicht weiter, hieß es aus dem Unternehmen. Das betrifft beispielsweise den Streaming-Dienst des Konzerns Apple Music. Der wertet im Normalfall die Vorlieben von Hörern aus, um ihnen Künstler vorzuschlagen, die ihnen auch gefallen könnten. Zudem verwendet Apple die Informationen, um anderen Kunden passende Musik und Interpreten zu empfehlen. Wer sein Konto deaktiviert, bekommt einen Entsperr-Code, mit dem er den Schritt später wieder rückgängig machen kann.

Wer eine Kopie der von Apple gespeicherten Daten herunterladen möchte, kann auch einzelne Kategorien auswählen, beispielsweise Kalendereinträge und Kontakte oder die Übersicht, welche Einkäufe er über sein Gerät getätigt hat. Einen Kundenzugang ganz zu löschen, kann nach Auskunft von Apple bis zu sieben Tage dauern. Man müsse schließlich sicher sein, dass der Nutzer selbst dies wünsche - und nicht jemand anderes unberechtigt in sein Gerät eingedrungen sei, begründet der Konzern die Wartezeit.

Das neue Angebot des kalifornischen Technikunternehmens fügt sich damit in die Strategie von Konzernchef Tim Cook, Apple ausdrücklich als Gegenpol zu den übrigen datenhungrigen Unternehmen wie Amazon, Google und Facebook zu positionieren. Vor wenigen Tagen erst distanzierte sich Cook bei einer Rede an der Duke University im US-Bundesstaat North Carolina erneut vom Umgang der Konkurrenz mit Nutzerdaten: "Wir lehnen die Vorstellung ab, dass man nur dann das Beste aus der Technologie rausholen kann, wenn wir dafür euer Recht auf Privatsphäre eintauschen." ...

