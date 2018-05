Erst Analysten, jetzt Journalisten: Tesla-Chef Elon Musk hat über den Kurznachrichtendienst in Trump-Manier vehement Medien angegriffen und will nun mit einer Webseite deren Glaubwürdigkeit bewerten lassen.

In einer Serie von Twitter-Einträgen flippte Elon Musk am Mittwoch aus. "Die großen Medienunternehmen mit ihrem scheinheiligen moralischen Überlegenheitsanspruch wollen die Wahrheit berichten, überziehen ihre Lügen aber nur mit Zucker", schrieb Musk, "deswegen respektiert die Öffentlichkeit sie nicht mehr".

Als ein Reporter der Webseite "The Verge" ihn danach mit Präsident Donald Trump und dessen Aussagen zu Fake News verglich, da kam Musk noch mehr in Fahrt: "Warum meint ihr wurde er überhaupt gewählt?", schrieb er, "weil euch niemand mehr glaubt. Ihr habt eure Glaubwürdigkeit längst verloren". Der Aussage schloss sich ein "Follower" begeistert an - Donald Trump Jr. schrieb: "Das…ist so wahr!!!"

Etablierte Medien würden auf Anzeigen von traditionellen Autoherstellern angewiesen sein, kritisierte Musk, da habe Tesla mit seinem fehlenden Marketingbudget ...

