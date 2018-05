23. Mai 2018 - 23:50 Uhr - Der Bitcoin verlor den Halt im Bereich der Unterstützung zwischen 7.900 USD und 8.000 USD und stürtzte ab. Wie weit wird er jetzt fallen? Es war ein schlimmer Tag für den Bitcoin und ein noch schlimmerer Tag für die Altcoins, wenn man sich die Preisrückgänge anschaut. Der Bitcoin liegt mit 5% im Minus, Ethereum mit 8,5% und Bitcoin Cash mit 10%. Was ist passiert? Am gestrigen Abend begann der Preis des Bitcoins zu fallen. Hinein in den kritischen Bereich zwischen 7.900 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...