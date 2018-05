USA leiten Prüfung von Zöllen auf importierte Autos, Lkw einBG AV - BAWAG sieht weiter robuste Pipeline von ZukäufenUQA AV- Uniqa erzielt in Q1 höheren Nettogewinn dank Casino-VerkaufCAI AV - CA Immo steigert FFO I in Q1 um 17,8% auf €27,7 Mio Deutschland Juni GfK Konsumklima +10,7; erw. +10,8DEUTSCHLAND Q1 BIP BER. +0,3% GG VQ; ERW 0,3%DEUTSCHLAND BIP BER. Q1 WÄCHST 2,3% GG VJ; ERW 2,3%DTE - Deutsche TELEKOM: BER. GEWINN/AKT. AB 2019 RICHTSCHNUR FÜR DIVIDENDE DTE - Deutsche Telekom strebt Umsatz- und Ergebniswachstum bis 2021 an DBK - DEUTSCHE BANK WILL 2019...

