Am 17. Mai feierte das Aktionsforum Glasverpackung ein kleines Jubiläum in Hannover: Bereits zum fünften Mal in Folge wurde die begehrte Auszeichnung "Produktinnovation in Glas" verliehen. Damit prämiert das Aktionsforum Glasverpackung originelle und in Glas verpackte Produkte aus der Lebensmittel- und Getränkebranche. In der Kategorie "Kleine Unternehmen" entschied sich die Jury für den Encore Vodka von Rheinland Distillers, der laut Veranstalter auch das Publikum des Trendtag Glas begeisterte: Die Besucher wählten den Encore Vodka per TED-Abstimmung auch zum "Publikumsliebling 2018". In der Kategorie "Mittlere und große Unternehmen" konnte die Divino Franken 2017 Silvaner Spätlese trocken im Bocksbeutel PS von Divino Nordheim Thüngersheim die Jury überzeugen.

Tradition trifft Innovation

