Gewichtige neue Mitglieder für die E-Sync Alliance: Er vor Kurzem schloss sich ZF der unternehmensübergreifenden Initiative an, nun zieht Hella nach. Der Verbund will vor allem Over-the-Air (OTA) Update- und Diagnosedaten-Lösungen in der Automobilelektronik fördern. Die Grundlage hierfür bildet E-Sync, eine Plattform aus Cloud- und Embedded-Software, die eine sichere Daten-Pipeline zwischen der Cloud und den in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...